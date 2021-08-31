Глава МИД Швеции заявила, что Россия бросает вызов интересам и ценностям ЕС

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными, пока Россия не поддерживает интересы и ценности ЕС. Об этом написал RT.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — сказала Линде, отвечая на запрос шведского депутата, который интересовался развитием отношений Стокгольма и Москвы.

Министр добавила, что для решения проблем и устранения сложностей в отношениях необходим долгосрочный подход и контакты как с российскими официальными лицами, так и с представителями общественности и оппозиции.