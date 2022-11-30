30 ноября 2022, 09:52
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о прогрессе на пути вступления страны в НАТО
Глава МИД Швеции Билльстрем не смог подтвердить вступление страны в НАТО в 2023 году
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна вступит в НАТО в следующем году. Об этом сообщил ТАСС.
При этом Билльстрем отметил, что страна достигла определенных успехов в этом направлении.
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«Я не хочу определять конкретные временные рамки», — сказал он.
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Также глава внешнеполитического ведомства скандинавской страны сообщил, что ратификация Турцией договора о вступлении Швеции в НАТО случится, когда будут выполнены все условия трехстороннего меморандума.
Сама встреча Билльстрема и Мевлюта прошла во вторник, 29 ноября. О результатах переговоров глава МИД Швеции рассказал на следующий день, перед второй сессией министерской встречи НАТО в Бухаресте.
По словам Билльстрема, переговоры с Мевлютом прошли очень хорошо. Кроме того, он отметил, что в выполнении условий меморандума также есть положительные подвижки.
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