Мир 23 февраля 2023, 15:52 Глава МИД Швейцарии заявил об идущих в Женеве переговорах по Украине Le Temps: в Швейцарии «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по Украине Unsplash

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Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис заявил, что в Женеве проходят переговоры по ситуации на Украине. По его словам, которые привела газета Le Temps, диалог ведется в обстановке «максимальной осмотрительности».

Переговоры в настоящее время проходят «не на самом высоком уровне» отметил министр, не приведя больше никаких деталей. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, готова ли страна предложить свои услуги в сфере дипломатии, чтобы урегулировать украинский кризис.

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«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны — как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне», — сообщил изданию Кассис.

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Глава МИД отметил, что Киев и раньше обращался к Швейцарии с просьбой представлять интересы Украины в России. Но Москва на это «ответила отказом». Министр объяснил это заявлением со стороны России о том, что Швейцария «утратила свой нейтралитет». Однако, в то же время, добавил дипломат, «она использует ее как нейтральную страну».

Кассис назвал построение мира в нынешней ситуации «сложным делом», требующим много дипломатии.

«Но мы к этому придем, даже если сейчас это не просматривается в краткосрочной перспективе», — пообещал глава МИД.

Он добавил о необходимости восстановления «архитектуры безопасности» на Европейском континенте, отметив, что сейчас Совет Европы находится в кризисе, ООН «бессильна» в украинском конфликте, а ОБСЕ «в той или иной степени» парализована.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Швейцария поступает куда разумнее других государств, отказываясь поставлять оружие Украине. По его мнению, правительство этой страны намного лучше осознает катастрофические последствия такой помощи.