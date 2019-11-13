Сербия выступила против создания армии Косово

«Сербия выступает решительно против трансформации так называемых косовских сил безопасности в так называемую армию Косова», — обозначил Дачич.

По его словам, решение Приштины о формировании оборонного ведомства — это еще один акт, который встает в один ряд с введением дискриминационных торговых пошлин и невыполнением Брюссельских соглашений. Он выразил надежду, что миссия Североатлантического Альянса в регионе предотвратит проникновение вооруженных албанских формирований на север республики и продолжит выполнять свои обязательства.