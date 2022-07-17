Глава МИД Саудовской Аравии не слышал, как Байден обвинил наследного принца в смерти журналиста

Президент США Джо Байден не называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана ответственным за гибель журналиста Хашукджи, заявил присутствовавший на их встрече государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр. Об этом написала в Twitter корреспондент Fox News Жаки Хайнрих.

«Он многозначительно заявил, что „не слышал“, чтобы Байден говорил бен Сальману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — отметила Хайнрих.

Правда, сам Байден опроверг эту информацию. Когда журналисты спросили его, правда ли, что он не говорил наследному принцу о его ответственности за убийство журналиста, американский президент лаконично ответил: «Нет». Об этом написало РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что во время визита в Саудовскую Аравию Джо Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить ее в «страну-изгоя» в связи с убийством Джамаля Хашукджи.

Журналиста убили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позже в королевстве заявили, что это произошло в здании дипмиссии в результате конфликта.