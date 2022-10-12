Глава МИД Саудовской Аравии оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти | 360°

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Глава МИД Саудовской Аравии оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Глава МИД Саудовской Аравии назвал решение ОПЕК+ о добыче нефти чисто экономическим

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Решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти носит чисто экономический характер. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

«Страны-участницы соглашения ОПЕК+ действовали ответственно и приняли соответствующее решение. Решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер, оно было принято странами единогласно», — сказал глава внешнеполитического ведомства телеканалу «Аль-Арабия».

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По его словам, консорциум хочет стабилизировать рынок, а также соблюсти интересы производителей и потребителей. При этом бен Фархан отметил, что отношения королевства с США носят стратегический характер. Они направлены на обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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«Военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном идет на пользу обеим странам. Наши отношения с США с момента их основания институциональные», — заключил министр.

Ранее официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что американский лидер Джо Байден пересмотрит отношения страны с Саудовской Аравией. Причиной он назвал решение ОПЕК+ сократить объемы нефтедобычи.

Саудовская Аравия

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