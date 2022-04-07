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    07 апреля 2022, 20:33

    Глава МИД Румынии Ауреску: необходимо обновить стратегическую концепцию НАТО

    Дарья Морозова

    Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает, что стратегическую концепцию НАТО необходимо обновить. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, он отметил, что это следует сделать в связи с текущей ситуацией. В частности, следует укрепить оборонные позиции альянса на востоке.

    «Нам нужна новая стратегическая концепция, соответствующая сегодняшней реальности — ухудшившейся из-за российской агрессии на Украине ситуации в области безопасности», — пояснил Ауреску.