Глава МИД Румынии Ауреску: необходимо обновить стратегическую концепцию НАТО

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает, что стратегическую концепцию НАТО необходимо обновить. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, он отметил, что это следует сделать в связи с текущей ситуацией. В частности, следует укрепить оборонные позиции альянса на востоке.

«Нам нужна новая стратегическая концепция, соответствующая сегодняшней реальности — ухудшившейся из-за российской агрессии на Украине ситуации в области безопасности», — пояснил Ауреску.