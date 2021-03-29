Глава МИД РФ провел телефонный разговор с лидером ЦАР

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера. Разговор состоялся по инициативе России.

Лавров поздравил африканского лидера с избранием и вступлением в должность, а также пожелал дальнейших успехов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями «по всему комплексу вопросов поступательного развития двусторонних связей», добавили в RT.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Отмечен потенциал для активизации взаимовыгодного партнерства путем реализации перспективных совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки», — говорится в сообщении.

Также с российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям ЦАР по стабилизации геополитической обстановки.