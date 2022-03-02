Глава МИД РФ Лавров: Россия категорически не приемлет мысль о ядерной войне

Выступая на конференции по разоружению, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для страны неприемлемо думать о ядерной войне. Об этом написало ИА Nation News.

«Для нас неприемлемо, что в разрез с основополагающими положениями о нераспространении ядерного оружия, на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — добавил дипломат.

Он также отметил, что в ядерной войне не может быть победителя, поэтому война не должна быть развязана. Данный принцип подтвержден в совместном заявлении президентов России и США от 16 июля 2021 года и в совместном заявлении России и Китая от 28 июня 2021 года.