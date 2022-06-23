Глава МИД Приднестровья заявил о сложной ситуации в регионе после терактов

Ситуация в Приднестровье продолжает быть напряженной после серии терактов. Там сохраняется «желтый» код опасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Он добавил, что объединить Приднестровье и Молдавию почти невозможно, поскольку у них разные идентичность и ценности. По его словам, молдавские власти делают все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем. Об этом написал ТАСС.

Теракт в районе дисклокации миротворческого контингента в Приднестровье произошел в начале июня. Неизвестные сбросили две гранаты с беспилотного летательного аппарата. В результате случившегося никто не пострадал. Также теракты произошли в регионе в начале мая.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила Россию вывести свои войска с территории Приднестровья.