Глава МИД Приднестровья указал на важность миротворцев на фоне ситуации на Украине

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев признал важность миротворцев для Приднестровья на фоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Исходим из того, что нынешний трехсторонний механизм миротворчества за 30 лет блистательно себя зарекомендовал, и нет никаких оснований что-то менять. Более того, в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной», — сообщил Игнатьев.

Власти Приднестровья надеются на рациональный и прагматичный подход, но вынуждены рассматривать все варианты развития событий, подчеркнул глава МИД.

Миротворческой операции в Приднестровье 29 июля исполняется 30 лет. В состав миротворческих сил входят 402 российских военных, 492 приднестровских и 35 молдавских военнослужащих, а также 10 наблюдателей от Украины.