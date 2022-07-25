Глава МИД Приднестровья сообщил о несанкционированных учениях НАТО у границ республики

Контингенты НАТО дестабилизируют обстановку, проводя несанкционированные учения у демилитаризованной зоны безопасности в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. С таким заявлением он выступил на заседании Общественной палаты России, сообщил ТАСС.

«Контингенты стран НАТО также проводят учения военные, в том числе несанкционированные, вблизи зоны безопасности, что является провокационной активностью, которая дестабилизирует обстановку», — рассказал министр. Он добавил, что власти Молдавии давят и на Приднестровье, и на Россию, считая, что она якобы оккупировала территорию республики.

На прошлой неделе Игнатьев напомнил, что в 2006 году в Приднестровье провели референдум, в ходе которого жители решили обрести независимость от Молдавии, а затем присоединиться к России. С июля 1992 года в Приднестровье действует миротворческая операция.