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    25 июля 2022, 17:28

    Глава МИД Приднестровья назвал сроки завершения миротворческой операции РФ в регионе

    Глава МИД Приднестровья заявил, что в регионе усилился территориальный конфликт

    Александр Иванов

    Миротворческая миссия в Приднестровье является устойчивым механизмом. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Его слова процитировал ТАСС.

    Глава МИД Приднестровья назвал сроки завершения миротворческой операции РФ в регионе

    «Мы видим, что за 30 лет миротворческая операция реализуется, невзирая на постоянные выпады против миротворчества России со стороны Кишинева», — отметил он.

    Игнатьев заявил, что Россия продолжит миротворческую операцию в регионе до полного урегулирования конфликта. Также он подчеркнул, что третья сторона — Молдавия — все это время игнорирует исполнение своих обязательств и не подписывает необходимые документы.

    По мнению Игнатьева, это свидетельствует о стагнации переговорного процесса. Кроме того, Молдавия настаивает на прекращении миротворческой операции.

    «Ситуация де-юре возвращается на момент конфликта, и нам нужно принимать решения», — подчеркнул он.

    Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица сказала, что она боится продолжения украинского конфликта на территории ее страны. Об этом сообщил RT.