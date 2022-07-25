Глава МИД Приднестровья назвал сроки завершения миротворческой операции РФ в регионе

Миротворческая миссия в Приднестровье является устойчивым механизмом. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы видим, что за 30 лет миротворческая операция реализуется, невзирая на постоянные выпады против миротворчества России со стороны Кишинева», — отметил он.

Игнатьев заявил, что Россия продолжит миротворческую операцию в регионе до полного урегулирования конфликта. Также он подчеркнул, что третья сторона — Молдавия — все это время игнорирует исполнение своих обязательств и не подписывает необходимые документы.

По мнению Игнатьева, это свидетельствует о стагнации переговорного процесса. Кроме того, Молдавия настаивает на прекращении миротворческой операции.

«Ситуация де-юре возвращается на момент конфликта, и нам нужно принимать решения», — подчеркнул он.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица сказала, что она боится продолжения украинского конфликта на территории ее страны. Об этом сообщил RT.