Мир 23 февраля 2024, 19:45 Глава МИД Польши заявил, что США вынуждают союзников заняться разработкой ядерного оружия Сикорский предупредил о серьезных последствиях отказа США от помощи Украине РИА «Новости»

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Конгресс США не может одобрить пакет финансовой помощи Украине, что способно привести к тому, что ряд стран начнут рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, эти государства попытаются застраховать себя от «возможных потерь».

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Кроме того, подчеркнул министр, если конгрессмены откажутся помогать Украине, союзники Вашингтона разочаруются в его способности оказывать им помощь.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза применения ядерного оружия существует, и она вполне реальна. Он отметил, что западные власти не перестают твердить: «Русские пугают, они никогда этого не сделают». Но это, по словам политика, большое заблуждение. Зампред Совбеза подчеркнул, что у руководства нет выбора, если идет речь о прекращении существования государства.