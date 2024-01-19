Мир 19 января 2024, 04:26 Глава МИД Польши сравнил Украину с изнасилованной женщиной РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны нарастить поставки оружия Украине и не принуждать власти страны к переговорам с Россией. Такое заявление дипломат сделал во время «Украинского завтрака» в Давосе, сообщило «Зеркало недели».

«Когда женщину насилуют, то не время говорить ей: не разжигай. Вы должны ей помочь», — заявил Сикорский об Украине.

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Дипломат добавил, что во внешней политике всегда хватает «карманных Чемберленов», которые готовы пожертвовать другими людьми.

В среду, 17 января, стало известно, что польские власти приказали модернизировать военно-промышленный комплекс, чтобы в короткие сроки нарастить производство вооружений. Об этом написало издание Rzeczpospolita.

До этого министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Польша создаст самую сильную армию в Европе. Для этого планируется довести личный состав вооруженных сил до 300 тысяч человек.