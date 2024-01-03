Мир 03 января 2024, 14:27 Глава МИД Польши призвал дать ВСУ дальнобойные ракеты Глава МИД Польши Сикорский призвал Запад дать ВСУ дальнобойные ракеты Wiktor Dabkowski / Global Look Press

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Глава польского МИД Радослав Сикорский выразил уверенность, что западные союзники должны усилить поддержку Украины и предоставить ВСУ дальнобойные ракеты. О призыве министра сообщил Bloomberg.

Помимо поставки ракет, по мнению Сикорского, Запад также должен ужесточить санкции против России.

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Говоря о военных поставках для ВСУ, глава МИД Польши указал на то, что украинские военные должны обладать лучшим вооружением, которое сможет поражать цели «не только в Крыму, но и на территории России».

Накануне, 2 января, премьер Литвы Ингрида Шимоните признала, что западные ожидания от конфликта на Украине не оправдались.

По ее словам, Киев не достиг тех результатов, на которые рассчитывали союзники. Теперь сценарий будет развиваться совсем не так, как предполагалось.

Также Шимоните предупредила, что 2024-й станет трудным годом как с военной, так и с политической точки зрения.