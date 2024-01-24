24 января 2024, 10:42
Глава МИД Молдавии ушел в отставку
Глава МИД и вице-премьер Молдавии Нику Попеску ушел в отставку
Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Нику Попеску покинул свои посты. Об этом глава МИД республики сообщил на брифинге, его процитировало РИА «Новости».
«С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел», — сказал Попеску.
Реклама
Незадолго до этого несколько молдавских СМИ, включая deschide.md, сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве страны готовятся перестановки. По данным инсайдеров, Попеску должен стать главным переговорщиком с Евросоюзом после ухода с поста главы МИД.
Предполагалось, что новым министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Эту информацию опроверг глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.
Представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано ранее допустил, что Молдавию примут в Евросоюз без Приднестровья. По его словам, республика в составе объединения не должна становиться заложником территориальных конфликтов.
Дипломатия
Молдавия
Реклама
Реклама