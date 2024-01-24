Мир 24 января 2024, 10:42 Глава МИД Молдавии ушел в отставку Глава МИД и вице-премьер Молдавии Нику Попеску ушел в отставку РИА «Новости»

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Министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии Нику Попеску покинул свои посты. Об этом глава МИД республики сообщил на брифинге, его процитировало РИА «Новости».

«С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел», — сказал Попеску.

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Незадолго до этого несколько молдавских СМИ, включая deschide.md, сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве страны готовятся перестановки. По данным инсайдеров, Попеску должен стать главным переговорщиком с Евросоюзом после ухода с поста главы МИД.

Предполагалось, что новым министром иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Эту информацию опроверг глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.

Представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано ранее допустил, что Молдавию примут в Евросоюз без Приднестровья. По его словам, республика в составе объединения не должна становиться заложником территориальных конфликтов.