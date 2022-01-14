Глава МИД Литвы заявил, что санкции в отношении Белоруссии не дали желаемого результата

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что санкции, введенные против Белоруссии Евросоюзом и США, не принесли желаемого результата. Об этом написало издание «Республика».

По словам главы литовского МИД, транзит продукции «Беларуськалия» через систему ЛЖД равносилен обходу санкций. Из-за ограничений в отношении одной части товаров выросла стоимость другой части, что дало обратный эффект, потому что компания в итоге получает больше прибыли, сообщило «Утро.ру».

В прошлом году Габриэлюс Ландсбергис едва не лишился своей должности из-за того, что ЛЖД проигнорировали ввод санкций против политики Александра Лукашенко. Только 12 января его коллега Марюс Скуодис объявил, что с 1 февраля Вильнюс расторгает контракт с Минском на перевозку калийных удобрений.