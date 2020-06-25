Глава МИД Литвы порадовался возможной переброске военных США из Германии в Польшу

Глава ведомства обеспокоен решением вывести часть военных США из Германии. Это может «привести к определенному расколу между странами НАТО и Европы». В то же время он порадовался, что передислокация планируется именно в Польшу.

«Мы всегда выступали за то, чтобы как можно больше военных США было в Европе, и особенно в нашем регионе. Польша является одной из тех важнейших точек, мы и ранее всегда приветствовали стремление Польши привлечь как можно больше военных США в эту страну», — сказал Кароблис.

Ранее во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп заявил, что планирует переместить часть своих военных из Германии в Польшу.

Часть американских военных, выведенных из Литвы из-за пандемии коронавируса, вернется и в эту страну. С октября 2019 года там размещен американский батальон: около 30 танков Abrams и более 20 боевых машин пехоты США Bradley, напомнила «Политика Сегодня».