Глава МИД Литвы обеспокоился сотрудничеством России и Китая

«Выступая от имени Литвы и Латвии, Ландсбергис выразил озабоченность чрезвычайно тесным сотрудничеством между Китаем и Россией и создаваемыми им гибридными угрозами, подчеркнул уравновешивающую роль сотрудничества между ЕС и Японией в обеспечении региональной безопасности и важность трансатлантического сотрудничества», — говорится в пресс-релизе МИД Литвы.

Ландсбергис встречался с президентом Литвы для обсуждения «китайского вопроса». После этого глава МИД заявил, что мощь Китая растет. Поэтому нужно наблюдать, каким образом КНР использует свою силу и какой посыл в нее заложен. Важно понять, получит ли Литва выгоду от сотрудничества и взаимовыгодную дружбу или же какую-нибудь угрозу.

По словам Ландсбергиса, партнеры Литвы, особенно США, предупредили мир о растущей мощи Китай. Эта сила «представляет угрозу и в аспекте национальной безопасности через кибернетические вопросы, и через торговые рычаги».

В отчете разведывательных служб Литвы за 2020 год Китай назван одной из угроз государству наряду с Россией.