Мир 02 апреля 2023, 00:10 Глава МИД Латвии в День дурака поздравил Киев с вхождением в ЕС Глава МИД Латвии на 1 апреля поздравил Украину с вхождением в состав Евросоюза РИА «Новости»

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пошутил 1 апреля над Украиной. Дипломат в своем Twitter поздравил Киев с вхождением в состав Евросоюза.

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал латвийский министр.

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Украинцы шутку не поняли, разразились гневом и министру пришлось извиняться и удалять «неприемлемый» пост.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в прошлом году и ей уже даже предоставили статус кандидата. Однако европейские политики предупредили, что скорого вступления страны в объединение не предвидится. В частности, из-за того, что на территории республики происходит конфликт.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в июне. Он отметил, что США формируют новый блок, куда войдут Украина, Польша и страны Балтии.