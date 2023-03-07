Мир 07 марта 2023, 07:41 Глава МИД КНР заявил, что союз между Москвой и Пекином никак не угрожает другим странам Глава МИД КНР Цинь Ган: китайско-российские отношения не несут угрозы третьим странам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китай и Россия заложили модель для нового типа международных отношений и не собираются противостоять другим странам. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передало агентство «Синьхуа».

«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, не конфронтации и не нацеливании на третьи стороны. Они не представляют угрозы ни для одной страны в мире и не подвержены вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», — заявил он.

Реклама

Глава МИД Китая отметил, что некоторые страны привыкли видеть китайско-российские отношения через фильтр союзов времен холодной войны. Но все, что они видят — это их собственное отражение, добавил он.

Реклама

По его словам, Пекин и Москва стремятся к многополярности мира и демократизации международных отношений. Цинь Ган выразил уверенность, что при этом глобальный стратегический баланс и стабильность будут гарантированы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой на полях «Группы двадцати». После этого он заявил, что у Москвы с Пекином имеются далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия.