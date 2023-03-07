Мир 07 марта 2023, 09:36 Глава МИД КНР заявил, что попытки США затормозить развитие Китая обречены на провал Глава МИД КНР Цинь Ган: США не получится затормозить развитие Китая piqsels

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Попытки Вашингтона путем санкций помешать развитию экономики Китая обернутся провалом. С таким заявлением во вторник выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Его слова передал ТАСС.

«Нельзя построить собственное величие за счет ущемления других государств. Попытки США затормозить развитие Китая для собственного блага приведут к провалу», — отметил он.

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По его словам, к США нет доверия, поскольку они придерживаются двойных стандартов в отношении других стран на международной политической арене. Ранее Цинь Ган упрекнул Вашингтон во вмешательстве в тайваньский кризис.

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Пока власти Китая борются за независимость Тайваня, США продолжают вооружать островное государство, усугубляя конфликт. Как отметил глава МИД КНР, Вашингтон при этом охотно выступает за суверенитет Украины, забывая о своих обязательствах сокращать поставки оружия в Тайвань.