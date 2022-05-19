Глава МИД КНР заявил, что Китай против попыток изолировать отдельные страны
Глава МИД КНР Ван И: Китай выступает против попыток изолировать отдельные страны под любым предлогом
Китай выступает против попыток изолировать отдельные страны под каким бы то ни было предлогом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на видеоконференции с главами МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией», — заметил министр.
По словам Ван И, «менталитет холодной войны», а также «блоковое противостояние и политика грубой силы» являются серьезной угрозой безопасности во всем мире. При этом попытки достичь абсолютной и единоличной безопасности за счет безопасности других в современном мире приведут лишь к новым конфликтам и рискам, добавил глава МИД КНР.
«Страны БРИКС должны с твердой волей и смелостью действенно продвигать мир и развитие, отстаивать справедливость и равноправие, защищать демократию и свободу, тем самым привнести стабильность и положительную энергию в турбулентные международные отношения», — привели речь Ван И на сайте МИД КНР.