Мир 20 июня 2023, 00:35 Глава МИД КНР Цинь Ган высказался об отношениях с США Глава МИД КНР Цинь Ган назвал «низким» уровень отношений с США

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Отношения Китая и США находятся «на самой низкой точке с момента установления дипотношений». Таким мнением поделился глава МИД КНР Цинь Ган. Заявление прокомментировал российский политолог Николай Стариков. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам специалиста, такой уровень отношений между странами является нормой, так как Китай уже успел стать второй сверхдержавой в мире. При этом взгляды стран разнятся в том числе в идеологической сфере.

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«Визит Блинкена в Пекин не дал никаких видимых результатов, что вполне понятно. И заявление Цинь Гана о том, что „отношения двух держав находятся в самой низкой точке“, не случайно сделано по итогам переговоров», — отметил Стариков.