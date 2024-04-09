09 апреля 2024, 08:26
Глава МИД КНР пообещал поддержку развития России после переизбрания Путина
Ван И: Китай поддержит стабильное развитие России под руководством Путина
Китай намерен продолжать поддерживать стабильное развитие России при президенте Владимире Путине. Об этом на встрече с главой российского МИД заявил его китайский коллега Ван И.
Дипломат еще раз передал Лаврову поздравление всем россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на посту главы государства.
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«Источником прогресса в России является поддержка народа. Думаю, что российский народ ожидает светлое будущее под твердым руководством Путина», — сказал он.
Ван И подчеркнул, что КНР является всеобъемлющим стратегическим партнером и дружественным соседом России.
«Мы будем поддерживать возрождение и стабильное развитие России под руководством Путина, наращивать многостороннее взаимодействие и оказывать друг другу решительную поддержку», — добавил глава МИД Китая.
Ранее Китай призвал США не пытаться очернить его нормальные отношения с российской стороной.
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