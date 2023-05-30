Мир 30 мая 2023, 15:02 Глава МИД Китая встретился с Илоном Маском Глава Tesla Илон Маск обсудил развитие бизнеса в КНР с главой МИД Китая Цинь Ганом Flickr

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Американский миллиардер, владелец Twitter и Tesla Илон Маск прибыл в Пекин, где встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом. Стороны обсудили развитие бизнеса предпринимателя в Поднебесной, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

Цинь Ган рассказал, что Китай открыт для компаний со всего мира, включая Tesla. По словам главы МИД, автомобильная промышленность КНР имеет широкие перспективы развития.

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«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны как Китаю, так и Соединенным Штатам и всему миру», — отметили в министерстве.

Там добавили, что для развития двустороннего сотрудничества следует двигаться в направлении взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодных отношений. Эту формулу предложили председатель КНР Си Цзиньпин, когда призвал «вовремя нажимать на тормоза», чтобы избежать «опасного вождения», напомнили в МИД.

Илон Маск назвал китайцев мудрыми и прилежными. Он добавил, что интересы Китая и США во многом переплетаются, а его компания готова расширять свой бизнес в КНР и делиться со страной возможностями развития.

Визит в Китай Маск запланировал еще в марте. Предприниматель не посещал страну несколько лет из-за пандемии коронавируса.