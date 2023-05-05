Мир 05 мая 2023, 12:07 Глава МИД Китая призвал страны ШОС поддерживать друг друга в защите суверенитета Глава МИД КНР Цинь Ган: страны ШОС должны поддерживать друг друга в защите суверенитета Unsplash

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Страны ШОС должны поддерживать друг друга в защите суверенитета и вместе противодействовать цветным революциям. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. Его процитировали на сайте китайского МИД.

Министр добавил, что странам стоит придерживаться принципов стратегической независимости и укреплять взаимное доверие.

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«Необходимо решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, противодействовать вмешательству внешних сил в региональные дела и подстрекательству к цветным революциям», — подчеркнул Цинь Ган.

Он призвал выступать за «открытость и инклюзивность», поддерживать стабильность и бесперебойность цепочек поставок и решительно противостоять любым нарушениям международного торгово-экономического порядка и правил рынка.

Помимо Китая, в ШОС входят Россия, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.