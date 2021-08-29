Глава МИД Китая призвал США прекратить оказывать давление на ВОЗ

Власти США не должны давить на Всемирную организацию здравоохранения и переводить вопрос происхождения коронавируса в политическую плоскость. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Китайский министр отметил, что действия США подрывают совместную борьбу мирового сообщества с пандемией и нарушают глобальное сотрудничество, призванное найти источник происхождения коронавируса.

«Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ», — заявил Ван И.

Он отметил, что для продолжения отношений между Пекином и Вашингтоном американской стороне не стоит слепо нападать на Китай и необоснованно порочить его имя. Все это наносит ущерб интересам обеих стран.

Заявление китайского министра связано с текстом рассекреченного доклада американских разведчиков о происхождении коронавируса. В документе указывалось, что возбудитель не разрабатывался искусственно в качестве биологического оружия. Но к единому выводу об источнике происхождения SARS-CoV-2 авторы так и не пришли.

Доклад уже раскритиковало китайское посольство в США. Дипломаты назвали представленные данные сфабрикованными и призвали отдать вопрос о происхождении коронавируса ученым, а не сотрудникам разведки.