Мир 09 января 2024, 07:24 Глава МИД Китая назвал важное последствие расширения БРИКС Ван И: расширение БРИКС приведет к развитию справедливого глобального управления РИА «Новости»

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БРИКС после расширения станет важным инструментом для развития системы глобального справедливого управления. Об этом на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщило РИА «Новости».

Включение в организацию новых участников увеличит вес объединения на мировой арене, а также сделает более значимым голос Глобального Юга в международных делах, отметил он.

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«БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении», — подчеркнул дипломат.

По данным Bloomberg, союз БРИКС оказался проблемой для стран Запада, которые не ожидали расширения организации. По словам журналистов, из-за объединения может уменьшится влияние западных государств на Россию и Иран.

В издании добавили, что работа БРИКС может оказаться очень эффективной. Все участники организации едины во мнении, что развивающейся экономике необходимо большое проектное финансирование, сообщили в СМИ.