Глава МИД Китая назвал главные условия для мира на Ближнем Востоке

Глава МИД Китая Ван И, который сейчас совершает турне по Ближнему Востоку, назвал главные условия для мира в этом регионе, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, все члены мирового сообщества должны учитывать специфику Ближнего Востока и его историю. Как считает Ван И, страны региона необходимо воспринимать как партнеров, а не конкурентов. Он заявил, что там, где завязался конфликт, например, в Сирии или Йемене, нужно в краткие сроки запускать процессы политического урегулирования, написала «Парламентская газета».

Также политик считает, что важно уделить особое внимание урегулированию палестинского вопроса. Весной нынешнего года, в период своего председательства в Совете Безопасности ООН, Китай собирается выдвинуть соответствующие предложения. Помимо прочего, Пекин предложил свою площадку для проведения палестино-израильских переговоров.