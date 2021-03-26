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    26 марта 2021, 13:44

    Глава МИД Китая назвал главные условия для мира на Ближнем Востоке

    Полина Петрова

    Глава МИД Китая Ван И, который сейчас совершает турне по Ближнему Востоку, назвал главные условия для мира в этом регионе, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

    Глава МИД Китая назвал главные условия для мира на Ближнем Востоке

    По его словам, все члены мирового сообщества должны учитывать специфику Ближнего Востока и его историю. Как считает Ван И, страны региона необходимо воспринимать как партнеров, а не конкурентов. Он заявил, что там, где завязался конфликт, например, в Сирии или Йемене, нужно в краткие сроки запускать процессы политического урегулирования, написала «Парламентская газета».

    Также политик считает, что важно уделить особое внимание урегулированию палестинского вопроса. Весной нынешнего года, в период своего председательства в Совете Безопасности ООН, Китай собирается выдвинуть соответствующие предложения. Помимо прочего, Пекин предложил свою площадку для проведения палестино-израильских переговоров.