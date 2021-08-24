Глава МИД Киргизии допустил существование спящих ячеек ИГ*и «Аль-Каиды»* в Центральной Азии

Движение «Талибан»* не имеет спящих ячеек, в отличие от ИГ* и «Аль-Каиды»*, которые заинтересованы в своей пропаганде в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, сообщило РИА «Новости».

Казакбаев напомнил, что талибы не раз отвергали планы внешней экспансии и заявляли, что сосредоточены только на внутренней афганской повестке.

«Допускаю, что так называемые спящие ячейки в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды*, ИГ* и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии», — сказал он.

Глава МИД добавил, что Киргизия и региональные партнеры работают над тем, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее СМИ сообщили, что движение «Талибан»* намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По данным от источников, в совет даже якобы собирались включить Ахмада Масуда, возглавлявшего сопротивление талибам в Панджшере.

* ИГ/«Исламское государство», «Талибан», «Аль-Каида» — террористические организации, деятельность которых в РФ запрещена.