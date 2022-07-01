Глава МИД Казахстана предложил реформировать ЕАЭС

Изменение текущего формата Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит создать свободный рынок на базе объединения. Таким мнением поделился министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он рассказал об этом на площадке международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений».

«Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка», — сказал Тлеуберди.

По его мнению, такой формат отношений внутри объединения обеспечит подъем экономик стран-участниц.

Тлеуберди отметил, что Казахстан является основоположником ряда региональных организаций — Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Кроме того, республика активно поддерживает евразийскую интеграцию.