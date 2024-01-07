Мир 07 января 2024, 10:21 Глава МИД Японии прибыла в Киев для переговоров с Кулебой Глава МИД Японии Камикава прибыла в Киев с неанонсированным визитом Yoshio Tsunoda / Global Look Press

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Министр иностранных дел Японии Еко Камикава прибыла на Украину с визитом. Ожидается, что дипломат проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщила пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

Камикава находится в зарубежном турне по странам Европы. Министр также намерена посетить США и Турцию. Ее визит на Украину ранее не анонсировали.

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В рамках переговоров в Киеве Камикава обсудит вопрос восстановления Украины, а также помощь японской стороны. Она примет участие в церемонии передачи Украине крупной партии энергетического оборудования.

В декабре глава японского правительства Фумио Кисида заявлял, что власти намерены оказать гуманитарную поддержку Киеву. Первую помощь пообещали оказать к японо-украинской конференции по развитию и восстановлению экономики, которая запланирована на 19 февраля.

Ранее в Токио решили передать Киеву один миллиард долларов в качестве финансовой помощи.