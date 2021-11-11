Глава МИД Японии отметил важность развития отношений с Россией

Недавно назначенный на должность главы МИД Японии Есимаса Хаяси подчеркнул важность развития отношений с Россией. По словам министра, сотрудничество двух стран должно быть выгодно обеим сторонам. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на выступление Хаяси на пресс-конференции.

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной», — сообщил он.

Хаяси добавил, что Токио по-прежнему будет вести диалог с Москвой по вопросам территории и безопасности.

Ранее Есимаса Хаяси работал на должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра образования Японии.