Глава МИД Японии и глава МИД России «обстоятельно поговорят» о Курилах

Мотэги увидится с Лавровым 19 декабря. Это будет их первая встреча на территории РФ. Министры планируют обсудить несколько вопросов, касающихся отношений двух стран. В частности, представитель Японии намерен «обстоятельно поговорить» о Южных Курилах.

Кроме того, дипломы поговорят проектах экономического сотрудничества, затронут самые актуальные темы мировой и региональной повестки.

Мотэги выступает за расширение программы, в рамках которой японские туристы совершают ознакомительные поездки по Южным Курилам. Тестовые туры запустили осенью, глава МИД Японии надеется на перевод программы на постоянную основу. При этом главной целью встречи Мотэги и Лаврова остается попытка сдвинуть с места вопрос о принадлежности Курильских островов.

О первой туристической поездке японцев на южные Курилы договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в сентябре. Проект воплотили в жизнь 30 октября - 2 ноября. За эти два дня гости из Японии осмотрели природные достопримечательности, посетили краеведческий музей, старое японское кладбище и православный храм.