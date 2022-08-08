Глава МИД Японии и генсек ООН высказали обеспокоенность в связи с военными учениями Китая

Глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявили в японском внешнеполитическом ведомстве. Они, в частности, говорили о военных учениях Китая около Тайваня.

Агентство Kyodo написало, что Гутерриш и Хаяси во время переговоров выразили обеспокоенность из-за масштабных военных учений Китая рядом с Тайванем. Представители ООН и Японии заявили, что нужно снизить градус напряженности вокруг острова, который КНР считает своим.

Армия Китая начала военные маневры недалеко от Тайваня 4 августа. Они должны были закончиться в полдень 7 августа (07:00 по московскому времени). Однако позже стало известно, что Минобороны КНР решило продлить их по крайней мере на сутки.

Учения Китая стартовали после того, как Тайвань посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китайские власти были против ее поездки на остров.