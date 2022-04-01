Глава МИД Японии Хаяси приедет в Польшу

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси посетит Польшу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По данным RT, одной из тем обсуждения с правительством Польши станут беженцы с Украины.

«В ходе пребывания в Польше глава МИД проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства и оценит текущую ситуацию с украинскими беженцами», — рассказал Мацуно.

Вылет министра в Польшу запланирован на 1 апреля.