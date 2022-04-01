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    01 апреля 2022, 18:24

    Глава МИД Японии Хаяси приедет в Польшу

    Дарья Морозова

    Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси посетит Польшу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

    По данным RT, одной из тем обсуждения с правительством Польши станут беженцы с Украины.

    «В ходе пребывания в Польше глава МИД проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства и оценит текущую ситуацию с украинскими беженцами», — рассказал Мацуно.

    Вылет министра в Польшу запланирован на 1 апреля.