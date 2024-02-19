Мир 19 февраля 2024, 23:14 Глава МИД Израиля потребовал извинений от президента Бразилии Глава МИД Израиля обвинил президента Бразилии в антисемитских подстрекательствах РИА «Новости»

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Бразилии Лулу да Силву в антисемитских подстрекательствах. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Израиле прокомментировали решение Бразилии отозвать посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для консультаций из-за дипломатического скандала. Конфликт возник из-за высказываний президента Бразилии Лулы да Силвы, который заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа — геноцид, и сравнил их со зверствами фашисткой Германии в отношении евреев.

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Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац ответил, что бразильский лидер останется нежелательным гостем в Израиле до тех пор, пока не извинится за это сравнение.

«Мы не склоним головы. Пока президент Бразилии Лула не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет нежелательной персоной в Израиле», — заявил Кац.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля объявил Лулу да Силву персоной нон грата.