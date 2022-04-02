Глава МИД Италии заявил об угрозе энергосектору Европы от санкций против России

Введенные странами Евросоюза санкции против России сильно ударили по энергетическому сектору. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением во время визита в Азербайджан выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Он подчеркнул, что сейчас его страна ищет новых партнеров в области энергетики. Министр не исключил, что Азербайджан остается одним из приоритетных союзников.

«Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран», — заявил Ди Майо.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что введенные против России санкции оказались бесполезными. В качестве примера он привел курс рубля, который после падения вернулся к прежним значениям.

При этом цены на энергоресурсы в Европе продолжают бить рекорды на фоне заявлений правительств об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях. Соответствующий указ на этой неделе подписал президент России Владимир Путин.