Мир 11 июля 2023, 10:40 Глава МИД Италии Таяни поддержал решение Турции снять вето на прием Швеции в НАТО Глава МИД Италии Таяни заявил, что вступление Швеции в НАТО укрепит сплоченность альянса Pxhere

Читать 360tv в

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал решение Турции снять вето на прием Швеции в НАТО. Он заявил, что это позволит укрепить сплоченность Североатлантического альянса, написал ТАСС.

Вступление Швеции в военно-политический блок Таяни назвал хорошей новостью и высоко оценил решение турецкой стороны поддержать это.

Реклама

«Теперь нужно уделять больше внимания Ближнему Востоку, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону», — подчеркнул глава МИД Италии.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турцию примут в члены Европейского союза. Но Белый дом попросил не связывать эти вопросы. По последним данным, Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до 23 июля.

Ранее появились слухи, что в альянсе начался раскол, в том числе из-за желания США отправить Украине кассетные боеприпасы. Многие страны — члены НАТО не поддержали идею. Но разногласия не оказали никакого влияния на единство Североатлантического альянса, заверил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.