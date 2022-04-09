Глава МИД Италии объявил о начале третьей мировой войны «не в военном смысле»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в настоящее время на планете идет мировая война, но не в военном плане. Его слова приводит агентство ANSA.

«Мы не поддержим военное участие НАТО в конфликте на Украине, потому что это привело бы к мировой войне. Мы уже в мировой войне, но не с военной точки зрения», — сказал Ди Майо.

Какие именно проявления мировой войны имел в виду министр, не уточняется.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и ее войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что западные СМИ начали менять свою риторику по отношению к ситуации на Украине, а также к России. Появляется все больше материалов, где РФ уже не выглядит вселенским злом. Тем временем иностранные корреспонденты рассказывают о национализме, с которым сталкивались лично во время командировок на Украину. Это говорит о том, что в западном обществе происходит некий раскол, уверены специалисты.