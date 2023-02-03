Мир 03 февраля 2023, 03:37 Глава МИД Италии назвал сроки развертывания новой системы ПВО на Украине Глава МИД Италии Таяни: новую систему ПВО развернут на Украине через 7-8 недель Pxhere

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Новую систему противовоздушной обороны, которую Италия и Франция собираются предоставить Украине, могут развернуть через семь-восемь недель. Такое заявление сделал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, отметил ТАСС.

О развертывании систем ПВО на Украине Таяни заявил в контексте обсуждения поставки системы Samp/T киевскому режиму.

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«Думаю, что защита ПВО войдет в строй на территории Украины в течение нескольких, семи-восьми недель», — отметил итальянский политик.

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Таяни ранее заявлял, что украинские военные не получат от Италии вооружение для наступательных маневров, но страна готова отправить оборонительное оружие. Италия, по его словам, не согласится на поставку боеприпасов, которые можно применить для наступления. Такую позицию правительства страны Таяни объяснил отсутствием конфликта между Россией и Италией.

В начале января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о наличии у Киева «всех необходимых гарантий» от властей Италии в плане новых поставок оружия. При этом он отмечал, что количество и тип этого оружия зависят от ряда факторов.