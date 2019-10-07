Глава МИД Испании, назвавший Россию старым врагом, решился на диалог с ней

Глава МИД Испании Жозеп Боррель, который может стать преемником Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, заявил о необходимости искать точки для диалога с Москвой. Правда, санкции он снимать не собирается.

«Европа должна быть единой для поддержания санкций, пока не изменится поведение РФ, надеюсь, что в Совете ЕС будет единство для сохранения санкций. Но это не значит, что не нужно помнить о пяти принципах отношений ЕС с РФ, последний из которых говорит, что нужно взаимодействовать с РФ по тем моментам, которые позволят установить диалог», — сказал Боррель на слушаниях в профильном комитете ЕП по иностранным делам, его цитирует РИА «Новости».

Среди своих приоритетов на посту главы дипломатии ЕС он назвал поддержку Украины и перезагрузку отношений с США. Он также упомянул развитие партнерских отношений с Азией и Африкой.

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В мае 2019 года Боррель назвал Россию «старым врагом Испании, вновь заявляющим о себе». После этого высказывания посла Испании в Москве вызвали «на ковер» в МИД.

Федерика Могерини покинет пост главы дипломатии ЕС 1 ноября, она занимала его пять лет.