Глава МИД Ирана: европейцы не выполнили обязательств по ядерной сделке
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф обозначил, что Европа не выполнила своих обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщил «Царьград».
Министр выразил сожаление, что европейским партнерам не удалось сохранить экономических связей и не выполнить своих обязательств по ядерной сделке. Он пояснил, что действия Тегерана являются компенсационными мерами в данной ситуации. Уточняется, что уже завтра Иран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств по ядерному соглашению.