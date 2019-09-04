Глава МИД Ирана: европейцы не выполнили обязательств по ядерной сделке

Министр выразил сожаление, что европейским партнерам не удалось сохранить экономических связей и не выполнить своих обязательств по ядерной сделке. Он пояснил, что действия Тегерана являются компенсационными мерами в данной ситуации. Уточняется, что уже завтра Иран перейдет к третьему этапу сокращения обязательств по ядерному соглашению.