Мир 24 декабря 2023, 17:16 Глава МИД Индии приедет в Россию МИД Индии: Джайшанкар посетит Россию и встретится с Лавровым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию запланировали на 25–29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсудить отношения России и Индии, международную повестку.

Реклама

В программу визита Джайшанкара вошла встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Министры рассмотрят вопросы экономического взаимодействия.

Глава МИД Индии также планирует принять участие в мероприятиях в Москве и Петербурге.

Индия — важный торговый партнер России. Объем торговли между двумя странами за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индийские власти рассматривают возможность увеличения закупок российской нефти, если цена на нее не превысит 60 долларов за баррель.