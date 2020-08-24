Глава МИД Индии намерен приехать в сентябре в Россию

По словам дипломата, Субраманьям Джайшанкар планирует приехать в Россию в сентябре. Отмечается, что визит состоится в рамках подготовки к саммиту ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

RT напомнил, что саммиты БРИКС и ШОС должны были пройти с 21 по 23 июля, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.