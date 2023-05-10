10 мая 2023, 17:27
Глава МИД Грузии назвал ответственным решение России по отмене виз
Глава МИД Грузии Дарчиашвили поприветствовал отмену визового режима Россией
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал решение российской стороны отменить визовый режим для жителей республики. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Дарчиашвили, более миллиона грузин живут в России. У граждан республики тесные связи проживающими в Грузии людьми, родственниками, близкими.
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«Это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — подчеркнул глава грузинского МИД.
Он добавил, что отмена визового режима облегчит бытовую жизнь для жителей Грузии. В среду, 10 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая граждане республики смогут въезжать в РФ без виз — по внутренним паспортам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала подобное решение провокацией. По ее мнению, отмена визового режима неприемлема, пока российская сторона ведет «агрессию на Украине и оккупирует наши территории».
После этого глава республики решила собрать грузинский кабмин, чтобы на заседании Совета нацбезопасности обсудить введение трехмесячного визового режима для россиян.
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