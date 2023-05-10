Мир 10 мая 2023, 17:27 Глава МИД Грузии назвал ответственным решение России по отмене виз Глава МИД Грузии Дарчиашвили поприветствовал отмену визового режима Россией Википедия

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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал решение российской стороны отменить визовый режим для жителей республики. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Дарчиашвили, более миллиона грузин живут в России. У граждан республики тесные связи проживающими в Грузии людьми, родственниками, близкими.

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«Это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — подчеркнул глава грузинского МИД.

Он добавил, что отмена визового режима облегчит бытовую жизнь для жителей Грузии. В среду, 10 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая граждане республики смогут въезжать в РФ без виз — по внутренним паспортам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала подобное решение провокацией. По ее мнению, отмена визового режима неприемлема, пока российская сторона ведет «агрессию на Украине и оккупирует наши территории».

После этого глава республики решила собрать грузинский кабмин, чтобы на заседании Совета нацбезопасности обсудить введение трехмесячного визового режима для россиян.