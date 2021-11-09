Глава МИД Греции провел переговоры с Сергеем Лавровым

Глава МИД Греции Никос Дендиас поделился подробностями переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам министра, сторонам удалось обсудить детали предстоящего визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву. Об этом написал RT со ссылкой на Twitter Дендиаса.

«Сегодня у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с министром иностранных дел России Лавровым. В центре были двусторонние отношения в рамках предстоящего визита премьер-министра Греции в Москву 8 декабря», — сообщил он.

Также российскому и греческому министрам удалось поговорить о развитии событий в Средиземноморском регионе.