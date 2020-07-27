Депутат бундестага раскритиковал главу МИД Германии за отказ приглашать Россию в G7
«G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — заявил Хайко Маас в интервью Rheinische Post. По словам чиновника, необходимости в расширении нет и восстановление формата G8 в ближайшее время невозможно.
Глава МИД напомнил, что «Большая семерка» не согласна с Россией по ряду вопросов. В первую очередь речь идет о ситуации на востоке Украины и возвращении Крыма. «Пока у нас нет решения, я не вижу для восстановления G8 никаких шансов. <…> Россия должна внести свой вклад, все очень медленно происходит на Украине», — сообщил Маас.
Он добавил, что в последнее время в отношениях с РФ «постоянно возникают сложности». При этом чиновник отметил важную роль страны в международной политике, особенно в урегулировании конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.
С его позицией не согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. «G7 и G20 — это формат общения, он никого ни к чему не обязывает. Там встречаются главы стран и обговаривают определенные моменты. То, что сейчас Германия выступает против участия России в этом формате, говорит о том, что маразм все больше крепчает», — заявил он.
Он подчеркнул, что только объединившись можно спасти экономику и в какой-то мере благосостояние людей. По его словам, в мире сейчас и без того достаточно вызовов, связанных с пандемией, санкциями и прочими моментами, которые мешают развитию бизнеса, в том числе сокращают рабочие места.
Это все судьбы людей, а не просто слова. Если что-то мешает бизнесу, это мешает людям жить нормально, ходить на работу и зарабатывать деньги. Когда наш министр иностранных дел делает такие заявления, это безответственно по отношению к собственному народу. Нам надо объединятьсяВальдемар Гердтдепутат бундестага.
Собеседник «360» добавил, что ни одну проблему на территории Европы без участия Москвы решить нельзя. Это касается и энергетики, и безопасности, и ресурсов.
Ранее глава США предложил расширить формат «Семерки». Он хотел бы пригласить в клуб российского лидера Владимира Путина, а также лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи. Против идеи Дональда Трампа уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Канады — Борис Джонсон и Джастин Трюдо.